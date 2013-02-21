Клименко вважає корупцію однією з основних проблем митної служби України

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко вважає корупцію однієї з основних проблем у роботі Державної митної служби, яка з грудня 2012 року увійшла до Міністерства доходів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку міністр висловив у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії Харківської обласної держадміністрації.

«Сьогодні проблема корупції особливо гостро стоїть у площині митних питань. Це серйозний виклик для нас», - сказав О.Клименко. Він підкреслив, що Міністерство доходів і зборів України планує поширити на митну службу методи боротьби з корупцією, які свого часу були введені у Державній податковій службі. За словами міністра, основний акцент робитиметься на профілактичну роботу і превентивні антикорупційні заходи.

«Серед найновіших методів профілактики правопорушень - автоматизована система моніторингу рівня корупції», - відзначив О.Клименко. За його словами, ця система, яка найближчим часом буде введена у митній службі, дозволить у режимі реального часу виявляти корупційні ризики в окремих структурних підрозділах служби, вивчати проблему корупції в регіональних підрозділах і ухвалювати відповідні кадрові рішення.

Міністр підкреслив, що завдяки впровадженню цієї системи, в податковій службі за останні два роки рівень корупції в цілому знизився на третину.

«Тепер черга за митною службою», - сказав О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр О.Клименко заявляв, що завдяки впровадженню ефективної системи внутрішнього моніторингу ризиків, за останні два роки рівень корупції у податковій службі України в цілому знизився на 33%.

24 грудня 2012 року Указом Президента України Віктора Януковича на базі Державної податкової і Державної митниці служб було створено Міністерство податків і зборів, яке очолив О.Клименко.