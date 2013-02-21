Міндоходів простежить за контрабандними вантажами за допомогою електронних замків

Міністерство доходів і зборів України має намір запровадити практику використання електронних замків з функцією GPS-GSM навігації на транзитні і сумнівні вантажі, що проходять по території України, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів з посиланням на голову міністерства Олександра Клименка.

«У боротьбі з контрабандою ми робимо ставку на сучасні ІТ-рішення та дистанційний контроль без втручання у поточну діяльність бізнесу. Завдяки застосуванню електронних замків фахівці Міндоходів точно знатимуть, чи не розвантажувався в Україні транзитний автотранспорт, чи відповідає реальний пункт призначення тому, що зазначений в документах», - цитує прес-служба О.Клименка.

До того ж, як уточнюють в Міндоходів, замки ставитимуть не на всі автомобілі, а лише на ті, на які вкаже автоматизована система управління ризиками.

«Ми мінімізуємо участь людини з метою скасування корупції. Транспортні засоби та сумнівні вантажі відбиратиме пошукова система за затвердженими параметрами. Крім того, на першому етапі впровадження технології замки встановлюватимуть на 5% транзитних автомобілів», - підкреслив О.Клименко.

Надалі, за словами О.Клименка, цю технологію стануть застосовувати щодо всіх транзитних та імпортних вантажів, а також залізничних конвеєрів, оскільки ефективність і результативність боротьби з контрабандою - це не тільки питання надходжень до бюджету, але і створення конкурентних умов для ведення бізнесу в Україні.

«Використання звичних для контрабандистів схем, що дозволяють обходити державний контроль, має стати складнішим і дорожчим за роботу в легальній площині. Наша мета - створити такі умови, щоб економічний сенс контрабанди вичерпався сам собою», - звернув увагу О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році митні органи України порушили 172 кримінальні справи про контрабанду. Основними предметами контрабанди були наркотичні засоби - 70%, зброя - 15%, культурні цінності - 6%, сильнодіючі та отруйні речовини - 1,7%.