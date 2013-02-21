Росстат підрахував: Росія - лідер G8 зі зростання ВВП та інфляції

Росія продемонструвала найзначніше економічне зростання в 3,4% серед країн «Великої вісімки» за підсумками 2012 року, але як і раніше залишається в лідерах за темпами зростання споживчих цін (6,6%) серед учасників G8, повідомляє «Прайм» з посиланням на доповідь Росстату про порівняльні економічні показники в Росії та зарубіжних країнах в 2012 році.

Серед країн G8 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Росія, США, Франція і Японія) найбільше зростання ВВП за підсумками року також спостерігалося у США (2,2%) та Японії (1,9%). Економіка Німеччини зросла на 0,7%, Великобританії - залишилася на рівні 2011 року, а Італії і Франції - знизилася на 2,3% і 0,1%, відповідно. Росстат не наводить даних щодо економіки Канади за рік, але в третьому кварталі зростання становило 1,5%.

Максимальна річна інфляція (за винятком Росії) була зафіксована у Великобританії (2,7%)й Італії - (2,6%). У Франції інфляція досягла в 2012 році 1,5%, у США - 1,7%, у Німеччині - також 2%, в Канаді - 0,8%. В Японії за підсумками минулого року спостерігалася дефляція на 0,1%.

За рівнем безробіття до економічно активного населення серед країн G8 за підсумками року на перших місцях опинилися Італія (11,2%) і Франція (10,6%). У США і Великобританії безробітних зафіксовано 7,8%, в Канаді - 7,1%, у Росії та Німеччині - по 5,3%, Японії - 4,2%.

Серед країн БРІК найбільша річна інфляція в 2012 році була в Індії (11,2%) і Росії (6,6%). У Китаї зростання споживчих цін становило 2,5%, в Бразилії - 5,8%. Росстат не дає інформації щодо зростання економіки Бразилії та Індії, в Китаї зростання ВВП становило 7,8%.