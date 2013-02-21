Міжбанк закрився котируваннями 8,1375/8,1410 грн/дол.

У четвер, 21 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1320/8,1380, на 12:00 ціни піднялися 8,1395/8,1440. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1375/8,1410 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2689/93, на 12:00 ціни знизилися 0,2685/89. До закриття ціни досягли мінімуму 0,2676/80. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,4085 (+0,3425).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3264/66, а на 15:00 впали - 1,3196/98. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7845/10,7945, на 12:00 ціни пішли вниз 10,7395/10,7495. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,7240/10,7325.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 20 лютого, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1300/8,1400, на 12:00 звузився спред – 8,1335/8,1375. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1320/8,1360 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9055/10,9205, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,9155/10,9250. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,8715/10,8805.