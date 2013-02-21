Голова Міндоходів пообіцяв керівництву Харківської області допомогу в боротьбі з корупцією

Інвестиційна привабливість Харківської області висока, але повністю розкрити потенціал регіону заважає низька енергоефективність інфраструктури і наявність корупційних ризиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів України – куратор Харківської області від Кабінету Міністрів Олександр Клименко, виступаючи на колегії Харківської обласної держадміністрації.

«Ми маємо чітко визначити, що саме заважає Харківщині стати по-справжньому потужним центром інноваційно-інвестиційної активності, і поступово подолати виявлені перешкоди, працювати над мінімізацією інвестиційних ризиків», - сказав міністр.

Він підкреслив, що на сьогодні енергоефективність місцевої промисловості удвічі нижча за середні показники Євросоюзу. «Але куди більшою проблемою є навіть не це, а існуючий дисбаланс в темпах впровадження енергозберігаючих заходів у різних сферах життєдіяльності регіону. Економія енергії в промисловості за абсолютними цифрами, у тоннах збереженого умовного палива, у 60 разів перевищує результати енергозбереження у житлово-комунальному господарстві і в 25 разів – в установах бюджетної сфери. Цей дисбаланс потрібно подолати, оскільки потенційних інвесторів інфраструктура регіону цікавить як цілісний збалансований комплекс», - звернув увагу О.Клименко.

Міністр пообіцяв обласній владі свою допомогу в реалізації регіональної програми попередження і протидії корупції. «Важливе завдання – якісно імплементувати цей документ. У першу чергу, попередити незаконне втручання органів влади у підприємницьку діяльність. Ця проблема турбує не лише український бізнес і громадян, а й великих іноземних інвесторів, зокрема ЄБРР», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр О.Клименко заявляв, що завдяки впровадженню ефективної системи внутрішнього моніторингу ризиків, за останні два роки рівень корупції в податковій службі України у цілому знизився на 33%. Цей досвід буде активно впроваджено в роботу митної служби, що увійшла до структури Міндоходів. Крім того, О.Клименко заявляв, що уряд України підтримує переговори Харкова з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) щодо залучення інвестицій, зокрема в подальше будівництво Харківського метрополітену.