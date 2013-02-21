Київрада просить ВР внести зміни щодо зарахування до бюджету столиці податку на доходи фізосіб

Київрада просить Верховну Раду внести зміни до Бюджетного кодексу щодо зарахування до бюджету столиці податку на доходи фізичних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів Київради, ухваленому сьогодні на сесії. За направлення до Верховної Ради звернення проголосували 78 з 83 зареєстрованих в залі депутатів.

Київрада просить парламент невідкладно розглянути проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування до доходів бюджету міста Києва податку на доходи фізичних осіб)» з реєстраційним номером 1090 від 13 грудня 2012 року.

Депутати Київради зазначають, що 6 грудня 2012 року було прийнято державний бюджет України, який був підписаний Президентом України 17 грудня. Цей закон передбачає вилучення з бюджету столиці на 2013 рік у розмірі більш як 8 млрд грн за планових показників бюджету Києва у сумі 18 млрд грн.

У зв’язку з цим народні депутати Дмитро Андрієвський, Олександр Бригинець та Андрій Павловський («Батьківщина») зареєстрували у Верховній Раді законопроект №1090, яким пропонується у статті 29 вилучити п.5-1 та відповідно повністю скасувати вилучення податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються на території Києва, до доходів загального фонду держбюджету. Таким чином, до доходів місцевого бюджету пропонується зарахувати 100% податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються киянами.

Депутати Київради підкреслюють, що прийняття запропонованого законодавчого акта викликане необхідністю збільшення доходів бюджету Києва за рахунок податку на доходи фізичних осіб для оплати послуг, які надаються територіальною громадою столиці та потребою в збалансуванні дохідної та видаткової частини бюджету.

“Ми, депутати Київради, глибоко впевнені, що лише маючи у бюджеті Києва всі зароблені громадою кошти, можна оминути підвищення цін на житлово-комунальні послуги, проїзд у громадському транспорті та продукти харчування тощо”, - йдеться в зверненні Київради до ВР.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2012 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2013 рік, яким схвалила вилучення з бюджету Києва до державного в розмірі 50% надходжень, отриманих від податку на доходи фізичних осіб. Через ці вилучення у бюджеті Києва створено прихований дефіцит на суму більш як 4 млрд грн.

Голова КМДА заявив, що цей держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, у який формувався документ, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.