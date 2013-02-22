Київські митники вилучили 54 тис. ампул невідомих ліків на 1,5 млн грн

Співробітники Київської регіональної митниці не впустили до України 54 тисячі ампул незареєстрованого лікарського засобу загальною вартістю 1,5 млн грн, які були імпортовані з Франції одним з вітчизняних підприємств. Про це УНІАН повідомили у Міністерстві доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, під час первинного огляду супровідні документи лікарського препарату були оформлені належним чином і включали весь необхідний перелік паперів, зокрема сертифікат якості і реєстраційне свідоцтво. Проте під час огляду власне ампул митники виявили, що етикетки на них переклеєні і на етикетках відсутня анотація українською мовою. До того ж співробітники Державної служби лікарських препаратів з'ясували, що подані до митниці зразки ліків не відповідали вимогам українського законодавства.

Препарати були одразу вилучені, за фактом порушення оформлено протокол, матеріали справи передані до суду, зазначається у повідомленні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон про ліцензування окремих видів діяльності, зокрема ліцензування імпорту лікарських засобів. Положення закону про ліцензування імпорту набувають чинності з 1 березня 2013 року, проте станом на 21 лютого вони ще проходять реєстрацію в Міністерстві юстиції, й імпортери досі не одержали чіткого переліку ліцензійних вимог, які визначають отримання ліцензії на імпорт ліків.

Крім того, упродовж січня-лютого представники професійних асоціацій, а також провідні менеджери Європейської бізнес асоціації і Американської торгової палати неодноразово зверталися до української влади з проханням скасувати дію закону про ліцензування ліків, називаючи його непотрібним і таким, що веде до нагромадження ринкових обмежень і, як наслідок, до дефіциту, підвищення цін на ліки, а, можливо, й повного зникнення великої кількості ліків імпортного виробництва, що не мають аналогів в Україні. Водночас голова Державної служби лікарських засобів Олексій Соловйов 21 лютого нагадав, що з 1 березня умови отримання ліцензії максимально спрощені. «Ризики мінімізовані ще й тим, що одержати ліцензію можна буде на підставі заяви – без дотримання усіх затверджених ліцензійних вимог. Проте з 1 грудня правила ліцензування будуть посилені. Посилені вимоги до імпорту визначать не лише ступінь відповідальності виробника за продукт, що імпортується до України, але й зроблять неможливими випадки відвантаження продукції через треті країни.