Міжбанк у п'ятницю відкрився котируваннями 8,1380/8,1430 грн/дол.

У п'ятницю, 22 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1380/8,1430 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2679/83, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,7630/10,7715. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,3225/27 (четвер — 1,3264/66).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1320/8,1380, до 12:00 ціни піднялися 8,1395/8,1440. На час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1375/8,1410 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,7845/10,7945, до 12:00 ціни пішли вниз 10,7395/10,7495. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,7240/10,7325.