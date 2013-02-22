Лукашенко назвав "ідіотами" експертів, які говорять про можливість девальвації нацвалюти

Об'єктивних причин для девальвації національної валюти в Білорусі немає, заявив в п'ятницю, 22 лютого, Президент Білорусі Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, він, зокрема, сказав: «Комусь знову хочеться струснути суспільство, закричати про девальвацію. Ну, покричать. Це для мене взагалі новина, що якісь ідіоти в країні, так зване експертне співтовариство, говорять про девальвацію національної валюти в ім'я якоїсь модернізації. Модернізація такою ціною нам не потрібна», - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше деякі представники експертного співтовариства висловили думку про те, що високі завдання щодо модернізації в Білорусі можуть бути реалізовані тільки за рахунок девальвації національної валюти.

«У нас сьогодні об'єктивних причин для девальвації національної валюти немає. Навіщо, питається, на рівному місці створювати проблему, яка стрясає все суспільство? Я до цього ставлюся як до розмов. Але якщо хтось думає, що модернізацію можна провести за рахунок девальвації, мені така модернізація не потрібна. Я не хочу проводити періодично суспільство через кризи і потрясіння заради того, щоб побудувати будівлю або поставити нову лінію. Ми краще довше, але спокійно, проведемо цю модернізацію», - сказав О.Лукашенко.

Довідка УНІАН. У Білорусі інфляція в 2012 році склала 21,8%. У 2013 році інфляцію в Білорусі планують знизити до 12%, притому вже в січні вона склала 3%.

У 2011 році споживчі ціни збільшилися на 108,7%. Різкий стрибок інфляції в 2011 році був зумовлений майже трикратною девальвацією білоруського рубля в умовах високої залежності білоруської економіки від імпорту.