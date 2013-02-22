Міндоходів пропонує новий сервіс - оновлення податкового законодавства електронною поштою

Міністерство доходів і зборів України запропонувало платникам податків новий електронний сервіс – можливість одержувати оновлення податкового законодавства електронною поштою, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Згідно з повідомленням, стати користувачем нового сервісу можна за допомогою подачі відповідної заяви на електронну адресу idd@sts.gov.ua з атрибутом у полі «тема» 6011.

У Міндоходів упевнені, що такий сервіс буде дуже корисний громадянам, у яких немає можливості самостійно знаходити оновлення законодавства чи відвідувати спеціальні заходи роз'яснювального характеру, що проводяться податковими органами.

Як повідомляв УНІАН, міністр доходів і зборів Олександр Клименко раніше заявляв, що 2013 рік стане роком змін і подальшого впровадження електронних сервісів, покликаних економити час платників податків і викоренити корупцію у сфері сплати податків.