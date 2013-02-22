Україна відмовляється платити "Газпрому" штраф, переговори тривають

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна відмовляється заплатити російському газовому монополісту компанії "Газпром" 7 млрд доларів штрафних санкцій за недобір газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється в прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

"Ми відмовили у виплаті цих штрафних санкцій. Зараз ми ведемо переговори", - заявив В.Янукович.

Також Президент наголосив, що той контракт, який існує між Україною і РФ на поставки газу, є несправедливим.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент України В.Янукович заявив, що Україна вважає спірним виставлений “Газпромом” рахунок за газ на 7 мільярдів доларів і готова вести переговори з цього питання.

Як зазначив Президент, всі санкції були висунуті Україні на підставі угоди, яку підписав уряд Юлії Тимошенко. За його словами, ці санкції не відповідають ринковим відносинам суб'єктів господарювання.

26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. Водночас українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівель газу.