Президент про економізацію зовнішньої політики: «бігаємо світом і шукаємо можливості»

Посилення можливостей внутрішнього ринку і скорочення експортної складової в структурі економіки є єдино дієвим методом подолання того тиску, який зазнає Україна з боку зовнішніх ринків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється в прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів у п'ятницю, 22 лютого.

«У нас в структурі економіки 60% - експорт, і втрата світових ринків для нас болюча. Добре, що суспільство і громадяни, які страждають від цього, чудово розуміють, що якщо ми не підвищуватимемо можливості внутрішнього ринку, не змінюватимемо формулу і не скорочуватимемо експорт, і підвищуватимемо внутрішній ринок, то нам буде вкрай складно стримувати той тиск, який чинять зовнішні ринки», - сказав глава держави.

Водночас він відзначив, що в такому становищі зараз всі країни. «Експорт падає, хоча саме експорт – це реальна можливість швидкого та істотного зростання економіки. На внутрішньому ринку таке зростання може бути невеликим. Проте має бути комплексний підхід. І що стосується зовнішньої політики – те ми перейшли на економізацію нашої політики. У нас вже інші відносини дипломатичних установ з товаровиробниками. Ми не просто шукаємо – ми бігаємо світом і шукаємо можливості – вовка, як то кажуть, ноги годують», - наголосив В.Янукович і додав, що сьогодні будь-який візит глави держави супроводжують експортери, які працюють на тому чи іншому ринку.

«Що ж до внутрішнього ринку, то підняти його можна за допомогою програм на кшталт «Доступне житло», Євро-2012, як би його не критикували. Зрозуміло, що при цьому ми мусимо боротися з тінізацією, корупцією. Але вкладені в Євро-2012 мільярди теж дали нам приріст. Нам би, як то кажуть, більше таких Євро. Ось буде Євробаскет. Поцікавтеся, як наші інвестори вкладатимуть в це гроші. Це програма державно-приватного партнерства, реальна програма. Поцікавтеся, як вона працюватиме», - сказав Президент.

При цьому він відзначив, що від спільної роботи, від стабільності в країні, від того, як об'єднаються політики навколо проблем, що виникають, багато що залежатиме.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого на розширеному засіданні Кабінету Міністрів уряд представить Президенту України В.Януковичу програму активізації розвитку економіки, орієнтовану на кілька основних пріоритетних напрямів розвитку - підвищення конкурентоспроможності економіки; покращення інвестиційних умов; підтримку національного товаровиробника і реалізацію політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурну реформу в стратегічних секторах, зокрема, держсектора економіки, інфраструктури і зв'язку, ПЕК, ЖКГ і будівництва; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках. Реалізація положень документа передбачає, що в 2013 році зростання економіки може становити не менш як 3%.

Водночас представники галузевих асоціацій і низка економічних експертів переконані, що програма активізації економіки в її нинішньому вигляді не досягне своєї мети.