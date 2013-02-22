На закритті міжбанку євро досяг мінімуму - 10,71/10,72 грн/євро

У п'ятницю, 22 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1380/8,1430, до 12:00 звузився спред 8,1395/8,1420. На час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1385/8,1395 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2679/83, до 12:00 ціни підвищилися - 0,2680/84. На час закриття ціни досягли рівня 0,2677/81. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,3700 (-0,0385).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3225/27, а до 15:00 впали - 1,3172/74. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7630/10,7715, до 12:00 ціни пішли вниз 10,7610/10,7680. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,7190/10,7240.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1320/8,1380, до 12:00 ціни піднялися 8,1395/8,1440. На час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1375/8,1410 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7845/10,7945, до 12:00 ціни пішли вниз 10,7395/10,7495. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,7240/10,7325.