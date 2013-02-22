Зона вільної торгівлі з ЄС дозволить знизити дефіцит торгівельного балансу - експерт

Укладення угоди про зону вільної торгівлі з ЄС дозволить знизити мита на українську продукцію і вирішити проблему дефіциту торгівельного балансу, вважає аналітик «Ерсте Банку» Ігор Жолонковський.

За словами аналітика, для зниження дефіциту торгівельного балансу необхідно зосередитися на поліпшенні бізнес-клімату, чому можуть посприяти прозоріші та зрозуміліші умови ведення бізнесу, викорінення податкового тиску і максимальне спрощення дозвільної системи. Укладення угоди про зону вільної торгівлі з ЄС дозволить знизити мита на українську продукцію, а також зберегти і розширити ринки збуту.

«Значний торгівельний дефіцит робить обмінний курс залежнішим від доступності зовнішніх запозичень і коливань цін на сталь. Україна потребує розширення ринків збуту. Продукція традиційних експортоорієнтованих галузей - металургійної та машинобудівної - продовжує втрачати конкурентоспроможність на світовому ринку. Водночас підвищення рівня технологічності виробництва та напрацювання інноваційних підходів вимагають значних фінансових вливань, що для більшості українських компаній сьогодні залишається непосильним завданням», - говорить І.Жолонковський.

Як повідомляв УНІАН,дефіцит зовнішньоторгівельного балансу України у 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році. За даними Держстату, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2012 року становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол. відповідно в 2011 році.