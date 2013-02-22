Міноборони хоче «передати військові містечка, які коштують мільярди, в ефективні руки»

Брюссель. Міністр оборони України Павло Лебедєв сподівається, що найближчим часом Кабінет Міністрів затвердить новий порядок продажу військового майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні українським журналістам у Брюсселі.

Міністр зазначив, що розроблена Міністерством оборони процедура передбачає, що Міноборони найматиме експертну компанію для проведення оцінки вартості майна, передбаченого до продажу, після чого це майно передаватиметься за цією вартістю Фонду державного майна, який далі виставлятиме такі об'єкти на аукціон.

«Ось такий механізм відпрацьовується сьогодні Кабінетом Міністрів з подання Міноборони. Ми маємо протидію, природно. Але вважаю, що найближчими днями, тижнями ми це дотиснемо», - сказав П.Лебедєв.

Він наголосив, що необхідність розробки нової процедури продажу військового майна пов'язана з тим, що до останнього часу міністерство передавало ці об'єкти за балансовою вартістю.

«Що таке балансова вартість? Те, що коштує мільйон доларів, передавалося за 1000 грн. Зрозуміло, що є елемент різниці», - сказав П.Лебедєв.

Міністр також зазначив, що станом на сьогодні продажу підлягає близько 400 вивільнених військових містечок. Крім того, під час подальшого реформування Збройних сил передбачається вивільнення ще близько 300 військових містечок.

«Це - колосальні ресурси. Це - мільярди. Головне завдання – не позбутися, а передати ці військові містечка, які коштують мільярди, в ефективні руки», - наголосив П.Лебедєв.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович під час спілкування з громадянами у рамках телепроекту «Діалог з країною» заявив, що проблеми з будівництвом житла для військовослужбовців пов'язані зі складнощами з реалізацією надлишкового майна, яке перебуває у віданні Міністерства оборони.