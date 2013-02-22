В Україні безготівкові платежі з використанням карток зросли на 127%

У 2012 році безготівкові платежі з використанням платіжних карт в Україні зросли на 127%, а використання банкоматів знизилося до 88%, повідомив сьогодні журналістам директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА" Олександр Карпов.

За його словами, тенденція зростання безготівкових розрахунків з використанням платіжних карт з одночасним зниженням обсягу операцій з отримання готівки в банкоматах є позитивною для економіки країни і відповідає європейській практиці. Водночас Карпов відзначив, що зараз кількість платіжних терміналів в українських торговельних мережах недостатня, що є стримуючим чинником для подальшого розвитку безготівкових розрахунків. Також необхідно стимулювати безготівкові розрахунки на законодавчому рівні, у тому числі зобов'язати постачальників товарів і послуг забезпечити можливість безготівкового розрахунку за будь-які товари і послуги, обмеження для здійснення готівкових розрахунків та посилення відповідальності за злочини з платіжними картами.

Як повідомляв УНІАН,сума операцій з використанням платіжних карток у 2012 році зросла на 28,7% - до 741,48 млрд грн. Сума операцій з платіжними картами за безготівковими платежами виросла у 2 рази - до 91,58 млрд грн, з отримання готівки - на 22,7%, до 649,90 млрд грн. Кількість операцій з використанням платіжних карток зросла на 22,6% - до 1073 млн шт., у т.ч. за безготівковими платежами - на 62,6% - до 348 млн шт., з отримання готівки - на 9,7%, до 725 млн шт.