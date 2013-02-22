Fitch присвоїло випуску єврооблігацій «ПриватБанку» рейтинг B(EXP)/RR4

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску п'ятирічних єврооблігацій «ПриватБанку» на 175 млн дол. очікуваний довгостроковий рейтинг B (EXP) та рейтинг відновлення RR4.

Про це агентство повідомило в прес-релізі, текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з повідомленням, також присвоєно довгостроковий і короткостроковий рейтинг дефолту емітента «B», а прогноз за довгостроковим рейтингом стабільний.

Як повідомляв УНІАН, «ПриватБанк» здійснив розміщення п'ятирічних євробондів на 175 млн дол. з прибутковістю 10,875% річних. Організаторами випуску виступили Credit Suisse, JP Morgan і UBS. Здійснивши це розміщення, «ПриватБанк» став другим з початку року українським банком, який вийшов на міжнародні ринки капіталу.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку).