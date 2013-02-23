Азаров готовий обговорити законопроект "Про внутрішню торгівлю" з усіма зацікавленими

Прем'єр-міністр України Микола Азаров готовий обговорити законопроект «Про внутрішню торгівлю» з представниками Української Торгової Асоціації. За його словами, така зустріч буде підготовлена вже найближчим часом.

З відповідним проханням до Глави Уряду звернулися представники Асоціації на його сторінці у Фейсбуці повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Шановні представники Української Торгової Асоціації, я готовий з Вами зустрітися, тому що це питання надзвичайно важливе ... Думаю, що протягом найближчих двох тижнів я зможу таку зустріч провести», - заявив М.Азаров.

За його словами, на цю зустріч також будуть запрошені всі зацікавлені учасники ринку і асоціації.

«Ми зацікавлені, щоб цей закон був максимально узгоджений з усіма учасниками ринку», - заявив М.Азаров.