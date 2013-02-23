Moody's знизило рейтинг Великобританії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг держоблігацій Великобританії на один щабель з "Ааа" до "Аа1", повідомляється в ніч на суботу в прес-релізі агентства.

Прогноз за рейтингами змінили на стабільний.

Серед основних причин негативної рейтингової дії у повідомленні Moody's називають слабкість прогнозів середньострокового розвитку британської економіки, що зберігається, повідомляє РІА «Новини».

Як очікують аналітики агентства, мляве економічне зростання в цій країні збережеться, щонайменше, до 2016 року.

Минулого вересня Moody's зберегло негативний прогноз щодо британського банківського сектора, відзначаючи невизначеність економічних перспектив, слабке зростання кредитування і збільшення витрат на виконання вимог регуляторів.