Мінфін Британії назвав зниження рейтингу нагадуванням про борговий тягар країни

Міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн назвав втрату британськими держоблігаціями найвищого рейтингу "нагадуванням про борговий тягар" цієї країни, повідомляє в ніч на суботу агентство Франс Прес, передає РІА «Новини».

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило в ніч на суботу рейтинг держоблігацій Великобританії на один щабель з "Ааа" до "Аа1", змінивши прогноз за рейтингами на стабільний. Серед основних причин негативної рейтингової дії у повідомленні Moody's називають слабкість прогнозів середньострокового розвитку британської економіки.

"Сьогодні ми отримали пряме нагадування про боргові проблеми, з якими стикається наша країна, і максимально ясне попередження для всіх, хто думає, що ми можемо уникнути вирішення цих проблем", - заявив глава британського Мінфіну.

Як очікують аналітики Moody's, мляве економічне зростання у Великобританії збережеться, щонайменше, до 2016 року.