Єврокомісія погіршила прогноз зростання світового ВВП на 2013 рік

Єврокомісія трохи скоротила прогноз зростання глобального реального ВВП цього року - до 3,2% в своєму зимовому прогнозі в порівнянні з 3,3% - в осінньому, повідомляє РІА "Новини".

Очікування на 2014 рік не змінилися - зростання в 3,9%. За даними ЄК, за 2012 показник додав 3,1%.

Зростання світової економіки без врахування Євросоюзу очікується Єврокомісією на рівні 4% в поточному році з поступовим прискоренням протягом року. Глобальна торгівля цього ж регіону, підтримувана посиленням стимулу зростання світового виробництва, може піднятися на 4,5%, відзначає Єврокомісія.