Кіпр не погодиться на реструктуризацію держборгу

Кіпр ніколи не погодиться з реструктуризацією свого боргу, "оскільки це призведе до економічного краху". Про це заявив офіційний представник уряду республіки Стефанос Стефану. Він підкреслив, що така позиція не тільки нинішньої влади, але і всіх політичних партій країни, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Я хочу, щоб ні в кого не залишалося сумнівів щодо позиції уряду і політичних партій Кіпру, - сказав він. - Я можу з упевненістю сказати за всіх, що ми ніколи не погодимося і не дозволимо провести" стрижку "кіпрського боргу, оскільки цю буде означати економічний крах".

Стефану зробив заяву після завершення останнього засідання кабінету міністрів під головуванням президента Дімітріса Хрістофіаса, який залишає свою посаду. У неділю, 24 лютого, відбудеться другий раунд президентських виборів, в якому змагатимуться кандидат правих сил Нікос Анастасіадіс і кандидат лівих сил Ставрос Малас. У першому раунді перемогу отримав Анастасіадіс, отримавши на 18% голосів більше, ніж його суперник. Новий уряд буде сформовано і він почне працювати 1 березня.

Майбутньому президентові, хто б ним не став, доведеться першочергово вирішувати найважче завдання - домовитися з міжнародними кредиторами про термінове виділення вже узгодженої в принципі програми фінансової допомоги. Партнери Кіпру по Єврогрупи відклали рішення про надання коштів через низку серйозних проблем, однією з яких є забезпечення здатності республіки оплачувати в майбутньому свій обов'язок, враховуючи, що передбачувана допомога складе приблизно 17,5 млрд євро і практично дорівнює річному ВВП країни. У зв'язку з цим Німеччина та низка інших країн пропонують такі заходи, як списання частини держборгу Кіпру і примусову реструктуризацію заборгованості перед вкладниками кіпрських банків.

Днями кандидат правих сил Анастасіадіс, який очолює основну опозиційну партію Демократичний збір, заявив, що про такі пропозиції, як списання боргу або залучення зарубіжних власників депозитів в кіпрських банках для зниження фінансового навантаження, не може бути й мови. "Я категорично проти подібних заходів і вважаю, що вони призведуть до економічної катастрофи, - підкреслив він. - Це каральні заходи, а не спосіб врятувати Кіпр".