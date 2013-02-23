У Росії заборонили відкривати філії іноземних банків

Держдума прийняла в третьому читанні поправки, які забороняють іноземним банкам відкривати на території Росії свої філії. Про це повідомляється в картці документа на сайті автоматизованої системи забезпечення законодавчої діяльності, передає "Лєнта.ру".

Відповідно до законопроекту, поняття «філії» виключено з другою статті федерального закону «Про банки і банківську діяльність». Крім цього «філії» виключені зі статей про державну реєстрацію банків із закордонними інвестиціями та про додаткові вимоги до їхньої роботи.

Зараз в Росії можуть працювати філії, представництва та дочірні структури закордонних фінансових організацій. При цьому філії не підпадають під юрисдикцію РФ, в тому числі під нагляд російських регуляторів банківського ринку.

У пояснювальній записці до законопроекту відзначається, що філії також не зобов'язані звітувати перед ЦБ РФ і за МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності), і за РСБЗ (російські стандарти бухгалтерської звітності). Крім цього, вони не зобов'язані виконувати норми резервування.

В даний час в РФ не зареєстровано жодної філії зарубіжного банку. Як уточнює Banki.ru, єдина філія іноземної фінорганізації в Росії кілька років тому була перетворена в дочірній банк.