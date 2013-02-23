Росія хоче створити нову глобальну фінансову систему

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає формування сучаснішої та ефективнішої глобальної фінансової структури складним, але здійсненним завданням, вирішувати яке необхідно всім державам спільно, повідомляє РІА «Новини».

"Завдання складне, але я впевнений, що ми зможемо з ним впоратися", - заявив глава російського уряду в інтерв'ю кубинським ЗМІ.

"Будемо разом працювати - і нас чекає успіх", - вважає він.

Медведєв зазначив, що раніше існувала Бреттон-Вудська валютно-кредитна система, яка свого часу допомагала вирішувати світові фінансові завдання, сьогодні вже не здатна враховувати інтереси всіх гравців світового фінансового ринку.

"У рамках узгоджених дій ми змогли цю ситуацію змінити, і баланс зрушився на користь тих держав, які не були представлені в міжнародному пулі, приймати фінансові рішення", - сказав прем'єр.

"Але якщо ви мене запитаєте, чи справедливий фінансовий світопорядок сьогодні, я скажу вам "ні", - заявив Медведєв.

"Він вимагає продовження системної роботи і її повинні вести всі держави, не тільки представлені в "вісімці" або "двадцятці", - вважає Медведєв.

"Ми готові і далі співпрацювати з Кубою, з нашими друзями в Латинській Америці, з усіма державами у справі встановлення більш сучасного та справедливого фінансового правопорядку в світі", - заявив він.

За його словами, Росія готова грати в цій роботі найактивнішу роль.

"Якщо ми не будемо відігравати активну роль, то за нас її зіграє хтось інший, і я не впевнений, що це буде хороша гра", - сказав прем'єр.

"Сучасний світ так влаштований, що модель економічного співробітництва має бути поліцентричною; сьогодні жодна держава, навіть сильна і потужна, не може претендувати на роль головної економіки планети, навіть якщо вона імітує вільно конвертовану валюту, резервну валюту - долар або іншу", - вважає глава російського уряду.

«Світ дуже різноманітний, і криза 2008 року показала, що постраждати може будь-яка економіка - американська, економіка ЄС, не кажучи про інші країни», - зазначив він.