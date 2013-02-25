Янукович доручив уряду профінансувати армію

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів виділити необхідне фінансування для потреб армії на поточний рік.

Про це заявив міністр оборони Павло Лебедєв під час брифінгу на полігоні в Чернігівській області у суботу, повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони.

«Фінансування Збройних Сил України на 2013 рік передбачено у розмірі 15 млрд грн. Є розрахунок на недофінансування через кредиторську заборгованість у розмірі 1,2 млрд грн на 1 січня», - зазначив міністр.

Він підкреслив, що бюджетом також передбачено фінансування, яке становить 1 млрд грн на нове озброєння та 0,5 млрд грн на ремонт.

«Також подане та затверджене Президентом України додаткове виділення близько 1,8 млрд грн на озброєння», - повідомив П.Лебедєв.