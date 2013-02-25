Столична податкова у січні почала розслідування 11 справ про виплату зарплат «в конвертах»

Підрозділи управління податкової міліції Державної податкової служби в Києві внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію по 150 кримінальних справах, у тому числі 11 справ, порушених за фактом виплати зарплат «в конвертах», повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ Києва з посиланням на першого заступника голови ДПСУ Києва - начальника управління податкової міліції Ігоря Усика.

За його словами, збитки по цих справах становили близько 34 млн грн.

«Сьогодні перед податковою міліцією стоїть одне з найважливіших питань - відшкодування збитків, заподіяних державі і громадянам. Тому податкова міліція займає активну позицію в боротьбі з правопорушеннями у сфері трудових відносин та виплати зарплат «в конвертах», - цитує прес-служба І.Усика.

У повідомленні також сказано, що днями податківці розкрили черговий факт виплати зарплати «в конвертах» 300 співробітникам великої клінінгової компанії столиці. Нелегальні зарплати виплачувалися на підприємстві протягом трьох років. Причому встановити факт порушення законодавства - в частині неправильного оформлення співробітників і оплати їх праці - допоміг колишній співробітник компанії. За результатами перевірки сума несплаченого податку на доходи фізичних осіб становила 551 тис. грн. Ці кошти вже перераховані до державного бюджету в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році співробітники Державної податкової служби Києва легалізували працю 17,3 тис. працівників, у тому числі 7,5 тис. найманих працівників і понад 9,7 тис. «тіньових» підприємців. До бюджету додатково надійшло 6,57 млн ​​грн податків, у тому числі 3 млн грн податку на доходи фізосіб.

В цілому по Україні працівники податкових органів протягом 2012 року легалізували працю 96 тис. найманих працівників, забезпечивши сплату до бюджету 19 млн грн податку на доходи фізосіб.

Міністр соціальної політики Наталія Королевська на нещодавній колегії міністерства закликала Державну інспекцію праці посилити контроль за нелегальним працевлаштуванням на підприємствах і за своєчасною виплатою зарплат.