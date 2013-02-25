Міжбанк у понеділок відкрився котируваннями 8,1360/8,1420 грн/дол.

У понеділок, 25 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1360/8,1420 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2680/0,2684, котирування з євро-гривні пішли вгору - 10,7665/10,7760. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3231/1,3233 (п'ятниця - 1,3225/1,3227).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 22 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1380/8,1430, до 12:00 звузився спред - 8,1395/8,1420. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1385/8,1395 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7630/10,7715, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,7610/10,7680. До закриття торгів цінові показники з EUR / UAH досягли мінімуму - 10,7190/10,7240.