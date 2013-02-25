Реєстрація бізнесу більше не потребує додаткових звернень до податкових органів

Для реєстрації своєї справи платникам податків більше не потрібно звертатися до податкових органів для взяття на облік, достатньо здати документи державному реєстратору, повідомили УНІАН у Міністерстві доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, подальша реєстрація суб'єкта підприємництва буде здійснюватися в оперативному режимі між податковими органами та держреєстру без участі заявника.

«Після отримання всіх необхідних документів державний реєстратор зареєструє підприємця або підприємство, а відомості Єдиного держреєстру будуть передані до податкових органів, де протягом одного дня співробітники податкової здійснять взяття на облік і повідомлять про це державному реєстратору. Потім держреєстратор видасть підприємству або підприємцю виписку з підтвердженням факту держреєстрації і відомостями про взяття на облік у податкових органах», - сказано у повідомленні Міндоходів.

У Міністерстві переконані, що принцип «єдиного вікна» в період відкриття бізнесу, скасування необхідності отримання довідки про взяття на облік зменшать бюрократичну тяганину і спростять процедури, чим заощадять час і витрати підприємців.

Як повідомляв УНІАН, міністр доходів і зборів Олександр Клименко раніше заявляв, що 2013 рік стане роком змін та подальшого впровадження електронних сервісів, покликаних економити час платників податків та викорінити корупцію в сфері сплати податків.

Згідно з недавніми підрахунками, істотна економія часу і коштів підприємців стала можливою за рахунок впровадження електронної звітності та надання безкоштовних електронних ключів абонентам Акредитованого центру сертифікації ключів Державної податкової служби. Обсяг такої економії становив 183,6 млн грн.