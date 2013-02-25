«ПриватБанк» за 2012 рік сплатив майже 1,5 млрд грн податків і зборів

Найбільший банк України – «ПриватБанк», за 2012 рік заплатив понад 1,48 млрд податків і зборів, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, сума перерахованих до бюджету податків і зборів за 2012 рік становила понад 1,48 млрд грн податків і платежів до соціальних фондів і на 170 млн грн більше, ніж у 2011 році. В січні поточного рік банк заплатив до бюджетів усіх рівнів 131 млн грн, зокрема податок на прибуток - 20 млн грн, понад 32 млн грн - прибутковий податок співробітників банку, платежі до соціальних фондів - понад 76,1 млрд грн. У січні банком перераховано понад 2 млн грн до місцевих бюджетів Дніпропетровської, Київської, Львівської областей. Щомісячні податкові відрахування банку до місцевих бюджетів Донецької, Запорізької, Хмельницької, Харківської, Волинської, Полтавської областей і Криму перевищують 2 млн грн.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінансовою установою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку й через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку).

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