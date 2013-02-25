Банк «Хрещатик» з 23 лютого припинив виплати вкладникам «Ерде Банку»

Банк «Хрещатик» з 23 лютого припинив виплати вкладникам проблемного «Ерде Банку» відповідно до договору про здійснення виплат, повідомила прес-служба банку «Хрещатик».

Згідно з повідомленням, відповідно до договору про здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань вкладникам «Ерде Банку» від 14 січня 2013 року №7, виплати припиняються 23 лютого. Подальші виплати здійснюватиме Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за індивідуальними зверненнями вкладників «Ерде Банку» на підставі окремого договору, який буде укладено Фондом з одним із своїх банків-агентів.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня ц.р. Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію проблемного «Ерде Банку». Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку призначено Олександра Курінного, провідного спеціаліста з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу впровадження планів врегулювання Фонду. Виплати відшкодувань вкладникам банку проводилися відповідно до загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування за рахунок Фонду, з 15 січня по 22 лютого 2013 року через установи банку «Хрещатик».