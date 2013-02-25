Столична податкова: до 1 липня потрібно переобладнати 35 тис. касових апаратів

Державна податкова служба України в Києві нагадує суб'єктам підприємництва столиці про необхідність переобладнати близько 35 тис. касових апаратів, задіяних у розрахункових операціях, відповідно до вимоги законодавства, повідомили УНІАН в ДПСУ Києва.

У столичній податковій ще раз звернули увагу на те, що законодавчі зміни, які вже набули чинності, але передбачають перехідний період до 1 липня 2013 року, стосуються вдосконалення подання податкової звітності за розрахунковими операціями: тепер вона подається автоматично в електронному вигляді на спеціальний сервер. Це позбавляє підприємця від необхідності раз на місяць подавати в податкові органи паперові носії розрахункових операцій, а податкову - від необхідності звіряти дані розрахункових операційних стрічок.

«У підприємців є два способи виконати вимоги законодавства: або поставити нову касову техніку, що передбачає можливість обміну даними з сервером податкової служби, або доопрацювати існуючу техніку через купівлю спеціального модему до неї. Водночас з 1 липня 2013 року вводиться відповідальність за неподання звітності про касові операції», - нагадали в ДПСУ Києва.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні набули чинності законодавчі норми про дистанційний моніторинг касових операцій, який передбачає запровадження системи електронної касової звітності. Її суть така: електронний дублікат даних стрічки розрахунково-касових операцій в автоматичному режимі відправляється на спеціальні сервери податкових служб і виключає, таким чином, помилки і порушення в остаточній фінансової звітності.

Сервіс електронної касової звітності, покликаний допомогти платникам податків, був розроблений і перевірений наприкінці 2012 року і сьогодні працює в штатному режимі. На думку співробітників Міндоходів, такий формат моніторингу розрахункових операцій істотно скоротить податковий аудит підприємців - користувачів касових апаратів, оскільки всі розбіжності між первинною документацією та поданою звітністю виявлятимуться дистанційно і заздалегідь.

У Міндоходів також нагадали, що адаптаційний період впровадження електронної касової звітності становить півроку. В цілому у податкових органах на обліку перебуває 152 тис. суб'єктів господарювання, що зареєстрували 280 тисяч реєстраторів розрахункових операцій.

10 січня 2013 року Кабінет Міністрів України зажадав обладнати касові апарати модулями безпеки, розробленими Національним банком, для запобігання спотворенню або знищенню даних про проведені розрахункові операції. Відповідні зміни Кабмін затвердив постановою № 6 від 9 січня 2013 р., доповнивши пункт 21 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою № 199 від 18 лютого 2002 року.

Орієнтовна вартість спеціального модуля безпеки для збереження даних розрахункових операцій касових апаратів, що централізовано підключаються до системи електронної касової звітності, становитиме 80 грн, а реалізацією цих модулів займеться їх розробник - Національний банк України.