Білорусь у березні-квітні відновить переговори про приєднання до СОТ

Мінськ. Білорусь у березні-квітні відновить переговори про вступ до Світової організації торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Мінську заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гур’янов.

«Документарний обсяг роботи, досить істотний, ми зробили. Ми розповсюдили всі необхідні матеріали для наступного засідання групи. Думаю, до кінця першого кварталу – початку другого повинні в Женеві зустріч провести. На рівні учасників робочої групи заперечень і перешкод для проведення засідання немає», - зазначив О.Гур’янов.

За його словами, перерва в переговорах була пов'язана із зміною голови робочої групи з вступу Білорусі до СОТ.

«Раніше планувалося провести засідання робочої групи до кінця 2012 року, проте графік довелося відкоригувати у зв'язку з тим, що керівник робочої групи, який призначається від імені країн СОТ, завершив свої повноваження в Женеві. Новим її керівником призначено представника Туреччини, який змінив свого співвітчизника», - сказав О.Гур’янов.

Довідка УНІАН. Процес приєднання Білорусі до СОТ триває понад 17 років. У червні 2009 року Білорусь, Казахстан і Росія оголосили про вступ до СОТ єдиною митною територією. Всі три країни припинили двосторонні переговори про приєднання до організації на час проведення консультацій з формування єдиної позиції Митного союзу. Проте вже в жовтні 2009 року було заявлено, що Білорусь, Казахстан і Росія відновлять переговори про приєднання до СОТ окремо, але на узгоджених позиціях.

Росія стала членом СОТ у серпні 2012 року.