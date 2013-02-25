«Райффайзен Банк Інтернаціональ» оцінює ситуацію в Україні як стабільну - Reuters

Міжнародна фінансова група «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (Австрія) з активами в Україні оцінює ситуацію в Україні як стабільну, повідомляє Reuters з посиланням на голову правління групи Герберта Степіка.

Згідно з повідомленням, група «Райффайзен Банк Інтернаціональ» у першому і другому кварталах цього року може продовжити часткове списання активів, як це було в четвертому кварталі минулого року, коли був повністю списаний з балансу гудвіл, пов'язаний з придбанням українського «Райффайзен Банку Аваль», і гудвіл для деяких інших об'єктів придбання.

На запитання, чи є Україна найбільшим приводом для занепокоєння групи, голова правління банку Г.Степік відповів: «Україна турбує мене значно менше, ніж Угорщина. Ситуація там стабільна... В Угорщині ми змушені адаптувати свій бізнес до складних ринкових умов».

Як повідомляв УНІАН, консолідований прибуток міжнародної фінансової групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ» у 2012 році, за попередніми даними, становив 725 млн євро. У четвертому кварталі був повністю списаний з балансу гудвіл (грошова оцінка нематеріальних активів компанії), пов'язаний з придбанням українського «Райффайзен Банку Аваль» (29 млн євро), і гудвіл на загальну суму 10 млн євро для деяких інших об'єктів придбання.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

На 1 січня 2013 активи банку становили 47,69 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 26,07 млрд грн, зобов'язання - 41,35 млрд грн, кошти клієнтів - 27,80 млрд грн, власний капітал - 6,35 млрд грн , статутний капітал - 3,0 млрд грн. За 2012 рік банк отримав прибуток у розмірі 33,85 млн грн.

З 2005 року банк належить до міжнародної фінансової групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).