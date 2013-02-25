Євросоюз надасть Україні кредит на 610 млн євро

Брюссель. Україна та Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння з питання надання Києву макрофінансової допомоги у 610 млн євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, меморандум було підписано в рамках 16-го самміту Україна - ЄС.

Меморандум підписали міністр фінансів України Юрій Колобов та голова Національного банку України Ігор Соркін, а також відповідальний за економічні та монетарні питання віце-президент Єврокомісії Оллі Рен.

Меморандум, зокрема, визначає порядок траншів кредиту, який встановлено в таких сумах: 100, 10, 250 та 250 млн євро, систему моніторингу реалізації програми, а також термін її реалізації, який встановлено в 2,5 роки з моменту набуття меморандумом чинності.

При цьому в меморандумі визначено, що передумовою виділення коштів буде, зокрема, висновок Єврокомісії про задовільну співпрацю Києва з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, сторони підписали кредитну угоду, яка встановлює термін погашення кредиту в 15 років, процедуру визначення відсоткових ставок, а також умови погашення кредиту.

Кредитна угода зможе набрати чинності не пізніш як впродовж 12 місяців з моменту її підписання.

Як повідомляв УНІАН, рішення про надання макрофінансової допомоги Україні були ухвалені в 2002 та 2010 роках.