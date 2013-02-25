На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,13/8,14 грн/дол.

У понеділок, 25 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1360/8,1420, на 12:00 ціни підвищилися 8,1405/8,1445. До закриття торгів цінові рівні знизилися 8,1390/8,1430 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2680/84, на 12:00 ціни піднялися 0,2683/87. До закриття ціни досягли рівня 0,2686/90. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,3025 (-0,0675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3231/33, а на 15:00 зросли 1,3297/99. Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7665/10,7760, на 12:00 ціни пішли вгору 10,7735/10,7830. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,8125/10,8215.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 22 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1380/8,1430, на 12:00 звузився спред 8,1395/8,1420. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1385/8,1395 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7630/10,7715, на 12:00 ціни пішли вниз 10,7610/10,7680. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,7190/10,7240.