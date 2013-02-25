Держборг України в січні зріс на 2,3%

Загальна сума державного і гарантованого боргу України за січень 2013 року зросла на 2,3% - до 65,989 млрд доларів США. Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті борг збільшився в січні на 11,94 млрд грн – до 527,452 млрд грн.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у січні ц.р. збільшився на 0,3% – до 38,766 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) – зріс на 5,7%, до 25,836 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України в січні збільшилася на 0,2% – до 14,574 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 12,546 млрд дол., гарантований внутрішній – 2,025 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.