Мінфін виплатив 59,6 млн дол. за євробондами 2011 року

Міністерство фінансів України виплатило 59,625 млн дол. купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2011 року, повідомляється на сайті міністерства.

У Мінфіні нагадали, що в лютому 2011 року Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої держпозики на суму 1,5 млрд дол. з погашенням у 2021 році. Запозичення здійснювались за ставкою 7,95% річних.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого 2013 року Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на загальну суму 1 млрд дол. з прибутковістю 7,625%.