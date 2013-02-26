Заборгованість із заробітної плати в січні збільшилася на 13% - до 1 млрд грн

Обсяг заборгованості із заробітної плати в січні 2013 року зріс на 111,4 млн грн (12,5%) і на 1 лютого становив 1,005 млрд грн, сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, частка зарплатного боргу економічно активних підприємств на 1 лютого становила 525,1 млн грн (52,3%) від загальної заборгованості, частка підприємств-банкрутів - 415,4 млн грн (41,3%) від загальної заборгованості.

Найбільший обсяг заборгованості, як і раніше зафіксований у промисловості - 581,76 млн грн (508,2 млн грн 1 січня 2013), найменший - у сфері культури та спорту - 722 тис. грн (1,597 млн грн на 1 січня 2013 року).

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості зберігається у Донецькій області 208,96 млн грн (172,9 млн грн на 1 січня 2013 року), найменший - у Чернівецькій області - 171 тис. грн (127 тис. грн на 1 січня 2013 року)

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в грудні 2012 року скоротився на 46,8 млн грн (на 5,2%) і на 1 січня 2013 року становив 893,702 млн грн.

За даними Держстату, на 1 січня частка зарплатного боргу економічно активних підприємств, порівняно з 1 грудня 2012 року, скоротилася на 0,5% і становила 50,5%. Частка боргу підприємств-банкрутів збільшилася на 0,3% і становила 43,8%.