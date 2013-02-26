Із запровадженням 15% соцвнеску мінімальні зарплати можна підвищити в півтора-два рази - експерт

Зниження єдиного соціального внеску до 15% дасть максимальний ефект при впровадженні цілого переліку заходів, зокрема дій із забезпечення росту бази оподаткування єдиним соцвнеском і стимулюванню роботодавця до підвищення заробітної плати.

Про це заявив у коментарі УНІАН податковий консультант корпорації «Глобал Консалтинг» Антон Клименко.

Експерт назвав відразу декілька ключових кроків, які можуть позитивно позначитися на бізнесі та наповнюваності держбюджету. Насамперед це встановлення тарифної сітки по галузях, професіях і регіонах. «Це дозволить, відштовхуючись від мінімальної заробітної плати, досягти того, що бухгалтер в Києві, наприклад, буде отримувати зарплату не менше 2,5 мінімальних зарплат, а в Чугуєві - не менше 1,8. Причому це можна зробити не вдаючись до зростання мінімальної заробітної плати», - пояснив О.Клименко.

За словами експерта, також має сенс переглянути механізм індексації доходів громадян і стимулювати роботодавця до періодичного підвищення заробітної плати.

Крім того, на думку економіста, необхідно зробити кроки із забезпечення виконання законодавства: підвищити зацікавленість працівника у виплаті йому офіційної заробітної плати, сформувати нові і змінити старі механізми контролю над дотриманням трудового законодавства, зокрема і шляхом суміщення функцій прокуратури, Міндоходів, Мінсоцполітики, або спільний їх контроль. До того ж, необхідно посилити заходи відповідальності за порушення трудового законодавства, сформувати прямі механізми дії кримінально- та адміністративно-правових норм і санкцій за порушення трудового законодавства.

«На сьогодні в низці підприємств суми «офіційних» заробітних плат працівників обмежені совістю роботодавця і розміром мінімальної заробітної плати (до того ж у низці випадків нехтування совістю і «перехід на неповний робочий день» дозволяють їм платити єдиний соцвнесок із заробітної плати менше мінімальної). Ясна річ, при цьому серйозно порушуються трудові права працівників, здійснюється несплата податків і внесків, руйнується принцип справедливості оподаткування», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови правління Пенсійного фонду України Валентина Никитенко раніше заявляла, що можливе зменшення ставки єдиного соціального внеску до 15% повинно передбачати нові джерела покриття можливих втрат бюджету Пенсійного фонду, зокрема - реальну легалізацію заробітних плат та істотне збільшення кількості нових робочих місць .

Раніше в інтерв'ю ЗМІ перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявляв, що уряд планує в лютому-березні внести до Верховної Ради законопроекти про зниження ставки єдиного соціального внеску до 15% і розширенні шкали прогресивного податку на доходи фізичних осіб із зниженням мінімальної ставки до 10%.