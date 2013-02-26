Золото подорожчало на новинах з Європи та Японії

Вартість золота збільшилася за підсумками торгів понеділка на тлі корекційного попиту, очікувань учасниками ринку нових заходів економічного стимулювання в Японії, а також побоювань щодо ймовірності політичної нестабільності після парламентських виборів в Італії, повідомляє Прайм.

За даними бірж, квітневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex до кінця першої торговельної сесії поточного тижня подорожчав на 13,80 долара, або на 0,9%, становивши 1586,60 долара за тройську унцію.

За підсумками минулого тижня дорогоцінний метал знизився в ціні більш ніж на 2%.

У понеділок інвестори позитивно сприйняли новини про те, що новим главою ЦБ Японії може стати Харухіко Курода, який очолює зараз Азіатський банк розвитку та вважається прихильником заходів стимулювання економіки. Аналогічні погляди поділяє академік Кіку Івата (Kikuo Iwata), який може стати одним із заступників глави Банку Японії.

З побоюванням очікували учасники торгів підсумків парламентських виборів в Італії. Як свідчить агентство MarketWatch з посиланням на дані держтелебачення Rai, партія Берсані отримає 29,1% місць у нижній палаті парламенту Італії, тоді як правоцентристським силам дістанеться 28,6%. Така розстановка політичних сил, на думку деяких аналітиків, ставить під сумнів можливість сформувати сильний і стабільний уряд.

"Результати виборів в Італії стануть індикатором того, чи буде новий сплеск боргової кризи в єврозоні", - наводить агентство MarketWatch думку аналітиків Commerzbank AG.

Крім того, підтримало зростання попиту на надійні активи, зокрема золото, рішення міжнародного рейтингового агентства Moody's, яке в ніч на суботу знизило рейтинг держоблігацій Великобританії на один щабель - з "Ааа" до "Аа1".

Золото, як правило, розглядається інвесторами як більш надійна альтернатива нестабільним валютам і схильним серйозним коливанням акціям компаній. Ціни на цей дорогоцінний метал ростуть уже 12 років поспіль. Водночас у 2012 році зростання виявилося мінімальним за останні чотири роки - 7%. За січень золото подешевшало на 0,8%.