Торги на міжбанку відкрилися зростанням долара і зниженням євро

У вівторок, 26 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 8,1390/8,1440 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2658/62, котирування з євро-гривні пішли вниз - 10,6310/10,6395. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3059/61 (понеділок - 1,3231/33).

У понеділок, 25 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1360/8,1420, до 12:00 ціни підвищилися до 8,1405/8,1445. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1390/8,1430 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7665/10,7760, до 12:00 ціни пішли вгору 10,7735/10,7830. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,8125/10,8215.