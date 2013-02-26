Тільки 3 області з 25 відкрито інформують громадськість про проведення держтендерів

Тільки три області України – Одеська, Луганська та Івано-Франківська – з 25 є відкритими щодо надання інформації і проведення державних закупівель, йдеться в дослідженні Центру політичних студій та аналітики, проведеному за підтримки USAID і Фонду «Відродження» і переданому агентству УНІАН.

Показово, що найвищий бал (10 балів) не одержав жоден досліджений сайт. До того ж лідери рейтингу – Луганська, Одеська та Івано-Франківська області – одержали тільки 4,1-4,2 бала з 10 можливих.

Найбільш закритими регіонами, на думку авторів дослідження, стали Хмельницька, Черкаська і Дніпропетровська області.

Дослідження проводилося впродовж грудня 2012 року – січня 2013 року. Основним об'єктом моніторингу стали сайти обласних держадміністрацій, Ради міністрів Криму, міських і районних адміністрацій – загалом понад 200 сайтів. Оцінка здійснювалася за 10-бальною шкалою і з урахуванням 9 основних критеріїв, зокрема – наявність спеціального розділу держзакупівель на сайтах держорганів, наявність річних планів закупівель на 2012 і 2013 роки, наявність оголошень про проведення і результати закупівель і тендерної документації, протоколів розкриття конкурсних пропозицій і звітів про результати закупівель.

Автори дослідження звернули увагу, що на 75% сайтів держорганів розміщені річні плани закупівель, проте тільки на кожному третьому сайті оновлюються оголошення про проведення закупівель і лише на кожному п'ятому сайті розміщуються звіти про результати закупівель. До того ж тільки 10 сайтів розмістили чинний текст закону про проведення державних закупівель з урахуванням всіх внесених поправок і змін. Водночас жоден сайт не публікує опису процедур оспорювання дій замовника.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Transparency International – Україна також проводила рейтинг відвертості державних інтернет-ресурсів при проведенні державних закупівель. Згідно з дослідженням, лідером стало держпідприємство НАЕК «Енергоатом». За ним йшли три міські ради з різних регіонів – Рівненська, Броварська (Київська обл.) і Севастопільська. Серед абсолютних аутсайдерів опинилися міськради, а також обласні державні адміністрації і Рада міністрів Криму.

Одночасно в дослідженні було сказано, що жоден з досліджуваних порталів не дотяг до необхідного рівня відвертості.

За даними Transparency International – Україна, до рейтингу увійшли сайти всіх міністерств, обласних державних адміністрацій, Ради міністрів Криму, центральних органів виконавчої влади з особливим статусом і найбільшим обсягом держзакупівель у 2012 році.