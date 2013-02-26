Підприємства з іноземним капіталом у січні отримали в автоматичному режимі 35% ПДВ

У січні 2013 року в Україні підприємства з іноземним капіталом отримали в автоматичному режимі 552,9 млн грн податку на додану вартість (ПДВ), що становить 34,6% від загальної суми ПДВ у розмірі 1,6 млрд, відшкодованої в першому місяці поточного року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів.

"Всього у січні поточного року відшкодування ПДВ у автоматичному режимі отримали 266 платників податків на загальну суму понад 1,6 млрд грн", - уточнила прес-служба.

До того ж у Міндоходів відзначили тенденцію, за якою кількість одержувачів автоматичного відшкодування ПДВ з березня 2011 року, коли система почала свою роботу, по січень 2012 року збільшити в 11 разів - до 236 платників податків з 24.

"Потенційно чисельність користувачів сервісу може зрости в п'ять разів. Підприємствам, які бажають отримувати відшкодування ПДВ «автоматом», необхідно виконати для цього низку вимог, зокрема - підвищити заробітну плату", - нагадала прес-служба міністерства.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року Міндоходів збільшило суму відшкодованого ПДВ на 25% - до 4,5 млрд грн. Майже 40% відшкодованої суми отримали підприємства з часткою іноземного капіталу.

Обсяг відшкодувань платникам податків з податку на додану вартість у 2012 році зріс на 3,2 млрд грн, у порівнянні з 2011 роком, до 46 млрд грн.

Для автоматичного відшкодування ПДВ компанія повинна відповідати цілій низці вимог, зокрема мати зарплату вище середньої, а також не мати зв'язку з контрагентами - суб'єктами господарювання, діяльність яких має ознаки фіктивності.