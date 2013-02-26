Міжбанк у вівторок закрився котируваннями 8,1430/8,1460 грн/дол.

У вівторок, 26 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1440, на 12:00 ціни піднялися - 8,1445/8,1475. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1430/8,1460 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2658/62, на 12:00 ціни підвищилися - 0,2664/68. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2662/66. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,5800 (+0,2775).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3059/61, а на 15:00 піднялися до 1,3092/94.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6310/10,6395, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6765/10,6840. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися до 10,6595/10,6675.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 25 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1360/8,1420, на 12:00 ціни підвищилися - 8,1405/8,1445. На час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1390/8,1430 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7665/10,7760, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,7735/10,7830. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,8125/10,8215.