Вищий адмінсуд визнав законність перевірок «Оранти»

Вищий адміністративний суд України визнав законними дії Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) щодо організації та проведення перевірок страхової компанії «Оранта».

Про це йдеться в повідомленні Нацкомфінпослуг з посиланням на голову Комісії Андрія Стасевського.

«Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 5 лютого 2013 року касаційну скаргу НАСК «Оранта» залишено без задоволення, а постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13 листопада 2012 року без змін», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Нацкомфінпослуг, постанова суду касаційної інстанції за результатами перегляду набуває законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі.

У Комісії нагадали, що СК «Оранта» оскаржила дії Нацкомфінпослуг з організації та проведення перевірок діяльності компанії.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 2 жовтня 2012 року по справі № 2а-11447/12/2670 за адміністративним позовом до Нацкомфінпослуг про визнання дій суб'єктів об'єкта владних повноважень неправомірними, адміністративний позов задоволено частково.

13 листопада 2012 року Київським апеляційним адміністративним судом скасовано ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 2 жовтня 2012 року. У задоволенні адміністративного позову СК «Оранта» до Нацкомфінпослуг відмовлено.

Однак «Оранта» подала касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України на постанову Київського апеляційного адміністративного суду.

Довідка УНІАН. НАСК «Оранта» заснована у 1921 році. До 1993 року компанія носила назву «Укрдержстрах». Статутний капітал компанії на кінець 2011 року - 775,125 млн грн.

Регіональна мережа компанії налічує майже 800 структурних підрозділів в обласних центрах, містах і районах України. Агентська мережа перевищує 7 тис. страхових агентів.