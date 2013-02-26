«Мікоген-Україна» вважає неправомірною вимогу податкової про сплату 18 млн грн

Компанія «Мікоген-Україна», яка є одним з лідерів виробництва сировини для вирощування шампіньйонів, вважає неправомірним нарахування їй податків і штрафних санкцій на суму 18 млн. грн за користування пільгами в 2011-2012 роках.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор компанії Мирослав Загорський.

«Нам нарахували податки і штрафні санкції заднім числом. Це повний абсурд», - сказав він, уточнивши, що місцева податкова служба перевищила свої повноваження при проведенні перевірки.

«Штрафи нараховані не тільки за 2012 рік, а й за 2011-й, за результатами якого підприємство вже успішно пройшло перевірку», - додав гендиректор «Мікоген-Україна».

Зокрема, за словами М.Загорського, головна претензія до «Мікоген-Україна» з боку районної податкової служби полягає в тому, що компанія користувалася податковою пільгою як сільськогосподарське підприємство, нібито не будучи таким.

Водночас М.Загорський уточнив, що свого часу Український центр стандартизації і сертифікації видав посвідчення, що "Мікоген-Україна" є сільгосппідприємством, а податкова, у свою чергу, надала дозвіл на користування пільгами, включаючи перебування підприємства на фіксованому податку.

Гендиректор "Мікоген-Україна" також розповів про те, що після надання районною податковою службою вимог про сплату 18 млн. грн податків, з яких 16,3 млн. грн становлять пільги і санкції у зв'язку з несплатою ПДВ, компанія подала апеляцію в Державну податкову службу в Тернопільській області. Проте 21 лютого в офіс підприємства, де на той момент були іноземні інвестори, з'явилися працівники податкової міліції і повністю заблокувала його роботу.

«Навіщо нам влаштовувати «маски-шоу»? Нас хочуть так залякати?» – поставив М.Загорський риторичне питання.

«Цікавий факт, що коли податкова «бомбила» наше підприємство, у цей момент президент Янукович обговорював з президентом Коморовським інвестиційний клімат України», - додав він.

Водночас М.Загорський заявив, що компанія не проти переходу на загальну систему оподаткування, але це повинно бути зроблено відповідно до Податкового кодексу, коли компанію за півроку попереджають про зміну системи оподаткування.

Присутній на прес-конференції голова ради директорів асоціації «Союз грибовиробників України» Сергій Кравчук підтвердив, що «Мікоген-Україна» правомірно користувалася податковою пільгою, уточнивши, що це також підтверджується відповіддю з Міністерства фінансів України.

Також С.Кравчук зазначив, що випадок з «Мікоген-Україна» може стати небезпечним прецедентом, оскільки такі ж претензії можуть бути висунуті до інших підприємств грибної галузі, що негативно позначиться на її розвитку.

Довідка УНІАН. «Мікоген-Україна» (Тернопільська обл.) – компанія з іноземними інвестиціями, що займається виробництвом і реалізацією компостного міцелію для вирощування шампіньйонів. Виробляє в середньому 30 тис. тонн шампіньйонів за рік, займаючи 40% вітчизняного ринку компосту для вирощування шампіньйонів.

У листопаді 2012 року «Абрис Сілл Мід-Маркет Фанд ІІ ЕлПі» (м. Джерсі, Нормандські острови) викупив частину в статутному фонді компанії «Мікоген-Україна», що забезпечило йому перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

Виручка «Мікоген-Україна» за 11 місяців 2012 року становила 72 млн. грн.