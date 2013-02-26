«Укргазбанк» планує в 2013 році наростити кредитний портфель до 13,25 млрд грн

«Укргазбанк», один з найбільших банків України, планує в 2013 році наростити кредитний портфель до 13,25 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба на офіційному сайті банку з посиланням на голову правління банку Сергія Мамедова.

Згідно з повідомленням, банк має намір наростити обсяги кредитного портфеля до 13,25 млрд грн і підтримати кредитування стратегічних галузей української економіки. «У 2013 році особливим пріоритетом держави стає стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. І «Укргазбанк» готовий розширити програми мікрокредитування», - каже Сергій Мамедов.

Також повідомляється, що наразі банк впроваджує пілотні проекти з мікрокредитування в 4 областях України: Івано-Франківській, Київській, Миколаївській та Харківській.

Як повідомляв УНІАН, «Укргазбанк» за підсумками 2012 року наростив обсяги кредитів та заборгованості клієнтів на 4,52% до 8,68 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 21,0 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 8,68 млрд грн, зобов'язання - 17,18 млрд грн, кошти клієнтів - 7,02 млрд грн, власний капітал - 3,81 млрд грн , статутний капітал - 10 млрд грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,1 млрд грн.

93% акцій банку перебувають у власності держави в особі Міністерства фінансів України.