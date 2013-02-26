Столична податкова розкрила центр фіктивного банкрутства

Співробітники Державної податкової служби України в Києві розкрили центр фіктивного банкрутства підприємств, діяльність якого завдала державі збитків у розмірі 50 млн. грн, повідомили УНІАН у ДПСУ Києва.

Згідно з повідомленням, так званий «центр» складався з двох співробітників – організатора і кур'єра. Зловмисники користувалися печаткою неіснуючих суб'єктів господарювання і мали на руках заяви від громадян, що дають право ведення господарської діяльності на фіктивних підприємствах.

«Ведуться слідчі дії і збирання додаткових матеріалів для притягнення до відповідальності тих, хто користувався послугами фіктивних і транзитних підприємств для визнання банкрутства», - сказано в повідомленні ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, обсяг тіньових операцій і операцій з використанням послуг центрів конвертацій у Києві в 2012 році досяг 200 млн. грн, внаслідок чого прямі втрати державного бюджету становили близько 30 млн. грн. Підприємства, що користувалися послугами розкритих центрів конвертацій у 2012 році, додатково сплатили до бюджету понад 173 млн грн, що становило близько третини аналогічних платежів в Україні.