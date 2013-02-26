Міндоходів вважає правомірним нарахування 16,3 млн грн компанії «Мікоген-Україна»

Міністерство доходів і зборів України називає правомірним нарахування Державною податковою службою в Тернопільській області 16,3 млн грн податків і штрафних санкцій компанії «Мікоген-Україна», що займається, згідно з корпоративними даними, виробництвом сировини для вирощування грибів.

Про це йдеться в заяві Міндоходів, переданій УНІАН.

Згідно із заявою, нарахування податків і штрафів, у тому числі штрафних санкцій за порушення готівкового обороту, зумовлене результатами документальної перевірки. Під час цієї перевірки, зокрема, з'ясувалося, що компанія «Мікоген-Україна» всупереч Податковому кодексу використовувала спеціальний режим оподаткування з податку на додану вартість, що дозволяло співробітникам компанії занижувати обсяг ПДВ, що підлягає сплаті, у період із жовтня 2011 року по вересень 2012 року.

Крім того, під час перевірки підприємства стало зрозуміло, що фактично компанія не вирощує міцелій для грибів, а виробляє компостний міцелій і продає суміш компостного міцелію і біологічного активу імпортного зернового міцелію для грибів. На думку Міндоходів, це означає той факт, що сільськогосподарської діяльності компанія не веде. А крім того, в декларації розрахунків з бюджетом компанія повинна вказати реалізацію безпосередньо суміші міцелію.

«У зв'язку з виявленим порушенням податкового законодавства слідчий відділ ДПС в Тернопільській області вніс відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і почав розслідування за ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах)», - йдеться у повідомленні Міндоходів. У ньому наголошується, що у зв'язку з проведенням розслідування і за рішенням судді у приміщеннях компанії «Мікоген-Україна» пройшли обшуки за участю співробітників податкової міліції. У Міндоходів особливо підкреслили, що спецпідрозділи в обшуках участі не брали.

«Міністерство доходів і зборів звертає увагу, що робота податкової та митної служб спрямована на забезпечення рівних конкурентних умов ведення бізнесу для українських та іноземних інвесторів. Міністерство працює над впровадженням законодавчих та організаційних новацій для створення комфортних умов адміністрування податків. Водночас однаковим обов'язком іноземних інвесторів та українських бізнесменів є дотримання норм закону під час ведення підприємницької діяльності та сплата податків», - йдеться в повідомленні Міндоходів.

У Міністерстві також нагадали, що безкоштовно надають підприємствам з іноземними інвестиціями послугу з оцінки податкових ризиків інвестпроектів щоб уникнути невірного тлумачення національного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор компанії «Мікоген-Україна» Мирослав Загорський назвав неправомірним нарахування їй податків та штрафних санкцій на суму 18 млн грн за користування пільгами в 2011-2012 роках, оскільки, за його словами, нарахування пройшли заднім числом.

Довідка УНІАН. «Мікоген-Україна» (Тернопільська обл.) – компанія з іноземними інвестиціями, що займається виробництвом і реалізацією компостного міцелію для вирощування шампіньйонів. Виробляє в середньому 30 тис. тонн шампіньйонів за рік, займаючи 40% вітчизняного ринку компосту для вирощування шампіньйонів.

У листопаді 2012 року «Абрис Сілл Мід-Маркет Фанд ІІ ЕлПі» (м. Джерсі, Нормандські острови) викупив частину в статутному фонді компанії «Мікоген-Україна», що забезпечило йому перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.Виручка «Мікоген-Україна» за 11 місяців 2012 року становила 72 млн. грн.