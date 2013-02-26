Збори акціонерів «Кредитпромбанку» не відбулися з технічних причин

Позачергові збори акціонерів «Кредитпромбанку», призначені на 25 лютого, не відбулися з технічних причин, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, анонсовані на 25 лютого позачергові загальні збори акціонерів банку не відбулися з технічних причин. Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, порядок денний передбачав розгляд питань про внесення змін до статуту банку, переобрання наглядової ради та ревізійної комісії, вчинення суттєвих юридичних дій. Інформацію про нову дату зборів акціонерів повідомлять найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року співвласник "Дельта Банку" (Київ) Микола Лагун повідомив про придбання «Кредитпромбанку» за символічну ціну 1 долар.

Довідка УНІАН. «Кредитпромбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1997 року і входить до групи найбільших банків України. На 1 січня 2013 року активи банку становили 12,22 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 10,09 млрд грн, зобов'язання - 10,151 млрд грн, кошти клієнтів - 6,02 млрд грн, власний капітал - 2,07 млрд грн, статутний капітал - 2,64 млрд грн.

У 2012 році банк одержав збиток у розмірі 48,87 млн грн.

За інформацією на сайті банку, його основними акціонерами на 1 січня 2013 року були компанії Kalouma Holdings Limited (Кіпр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кіпр) - 28,717%, Homertron Trading Limited (Ірландія) - 23,5%.